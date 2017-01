Barbara Berlusconi, addio a Pato

Lei beccata a baciare un altro uomo

2/7/2013

foto Chi

Dopo due anni e mezzo bellissimi, è fine di un amore. Alexander Pato cinguetta su Twitter e fa capire che la distanza da Barbara Berlusconi alla fine ha giocato proprio a sfavore della coppia. E così con un tweet il giocatore comunica ufficialmente l'addio da Barbara. Ma sul settimanale Chi ci sono le foto della Berlusconi che bacia un altro al Billionaire.



Secondo il settimanale "Chi" la figlia del presidente rossonero avrebbe deciso di interrompere la relazione con l'attaccante del Corinthians. Lui via social spiega subito l'addio per colpa delle distanze tra i due. Il settimanale pubblica le immagini di effusioni e tenerezze inequivocabili sul pontile di Villa Certosa tra Barbara e Pietro, un bel ragazzo di origini semplici, che fa parte del giro della compagnia di lady Berlusconi. I due avrebbero trascorso una serata al Billionaire insieme con un gruppo di amici, durante la quale la coppia, sempre più incurante dei presenti, ha continuato a divertirsi, mostrando intesa e attrazione.



Barbara Berlusconi: "E' la mia vita privata" - Barbara Berlusconi, interpellata dall'agenzia Ansa, ha dichiarato: "Confermo la notizia ma non ho commenti da fare: è la mia vita privata". Nessuna parola in più a proposito della fine della sua relazione con Alexandre Pato.