Belen e Stefano De Martino sposi a settembre

La cerimonia in una chiesa di Padova

2/7/2013

foto Olycom

Lo avevano promesso e lo faranno. Belen Rodriguez si sposa con Stefano De Martino il prossimo 20 settembre, giorno del compleanno della conduttrice, nella chiesa di San Giovanni Battista a Carbonara di Rovolon, in provincia di Padova. A rivelarlo è il settimanale Chi”. Già firmati i documenti e già scelte le decorazioni per la cerimonia.

Chi pubblica anche le foto della showgirl con il fidanzato durante il decisivo sopralluogo in chiesa, dove la coppia ha già firmato tutte le carte. Qualche tempo fa Belen aveva detto: “Mi piacerebbe sposarmi non solo per il bambino, ma per la cerimonia, per chiamare Stefano “mio marito” e non “il mio fidanzato”, per guardarlo negli occhi e giurargli amore e fedeltà per sempre”.



Secondo il settimanale Oggi, la Rodriguez nei giorni scorsi avrebbe preso i sacramenti della Comunione e della Cresima proprio in vista del matrimonio. I due infatti sono stati avvistati nella chiesa di Padova, dove la coppia ha preparato tutti i documenti necessari.