Capezzoli al vento per Lauren Foster

La famosissima trans "esplode" al mare

2/7/2013

foto Twitter

Un capezzolo esce fuori dal triangolo di Lauren Foster. A 56 anni suonati, una delle transgender più note al mondo, si diverte ancora a provocare e trasgredire. Lauren gioca, tra ambiguità ed equivoco, offrendo scatti bollenti ai numerosi fan che la seguono su Twitter. Nel 1980, Vogue Mexico immortalò i suoi lineamenti androgini rendendola la prima trans a posare per la rivista patinata.

La bionda e tonica Lauren, che vanta nel palmarès delle sue conquiste anche lo stilista e principe Egon von Furstenburg, esprime la sua desiderata femminilità all'ennesima potenza non perdendo occasione per far vedere le gambe chilometriche e l'addome muscoloso. E' diventata donna a 18 anni ed esprime la sua passione per gli uomini con frasi esplicite e dirette sui social network. I maschietti sembrano gradire, almeno a giudicare dagli aitanti moraccioni con cui si fa fotografare in pose più che ammiccanti.