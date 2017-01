Nando Colelli "sostituisce" SaraTommasi

Acrobazie hot con una brasiliana

2/7/2013

foto Olycom

Passione travolgente e "a piene mani" a Fregene per Nando Colelli, porno attore e ex fidanzato di Sara Tommasi. Ma non è Sara a scatenare i suoi bollori, bensì Anne Garcia, stilista carioca, con cui Nando si esibisce in acrobazie hard.

La sua relazione con Sara Tommasi è durata poco più di un mese. Ma Colelli, che con la showgirl ha girato un film hard, ha saputo consolarsi subito con una bellezza mozzafiato, che pare apprezzare parecchio le attenzioni del porno attore.



E tra baci appassionati, focose effusioni, palpatine a due mani su un lato B "very brazilian" e posizioni erotiche i due inscenano un vero e proprio siparietto a luci rosse. Anne Garcia, dal canto suo, ha ottimi argomenti per i flash dei paparazzi, curve sexy e forme conturbanti. La stilista 28enne vive in Italia da 8 anni ed è celebre per i suoi bikini rigorosamente “Brazil style”. Speriamo che Sara non se ne abbia a male.