Tania Cagnotto, relax in piscina

Fisico scolpito, muscoli e sex appeal

2/7/2013

foto Olycom

Dopo l'oro e l'argento agli Europei di Rostock e il successo al Diving Gran Prix di Bolzano Tania Cagnotto si merita un po' di relax... in piscina. Niente tuffi però, solo chiacchiere con alcuni amici. Bikini e fisico tonico e muscoloso. Una vera diva, e non solo quando è sul trampolino.

La bella atleta sfoggia le sue curve da sportiva a bordo piscina, muscoli scolpiti, fisico scultoreo. Tuffarsi è il suo mestiere e lo sa fare molto bene, ma Tania non resiste al richiamo dello showbiz.



Dopo la sua vittoria nel programma televisivo “Altrimenti ci arrabbiamo” e le chiacchieratissime foto per la rivista Playboy, la Cagnotto sarà anche ospite di “Jump”, il reality sportivo di Canale 5. I riflettori accesi su di lei la tentano, come dimostrano anche gli scatti da vamp che pubblica su Twitter, e lei non si tira indietro.