Ecco i sederi che surriscaldano l'estate

Pose super sexy per Galanti, Guerra e Romani

2/7/2013

foto Instagram

Ci sono casi in cui i paparazzi potrebbero appendere l'obiettivo al chiodo. A rubargli il lavoro sono le stesse star con autoscatti stuzzicanti in pose super sexy. Primi piani sul lato B quasi sfacciati e condivisi sui social sono all'ordine del giorno per tutte quelle bellezze fiere delle proprie curve. Ne sanno qualcosa Claudia Galanti, Alessandra Sorcinelli e l'amica Barbara Guerra, ma anche Nicole Minetti e non solo.

Sempre in forma come delle top model in passerella, le star nostrane e internazionali non perdono occasione per mostrare il loro lato migliore frutto di molti sacrifici, altrettanto sport o di un pizzico di fortuna. Esaltano le forme conturbanti dei loro lati B con constumini succinti "acchiappasguardi" e primi piani ben studiati per rendere lo scatto ancora piĆ¹ hot. Sederi come trofei per le due inseparabili amiche Guerra-Sorcinelli che con il fisico che si ritrovano possono anche risparmiare sulle stoffe per coprirsi, stesso vale per la splendida Claudia Galanti, madre di due bambini, e Nicole Minetti e Miss Bum Bum con le loro curve esplosive.



Claudia Romani, ormai di casa a Miami, e Jennifer Nicole Lee preferiscono essere "pizzicate" dai fotografi piuttosto che comporre il loro album personale su Internet, ma il risultato non cambia, anzi il soggetto... sempre un bel vedere!