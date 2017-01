Charlotte Casiraghi, pancino sospetto

La principessina è forse incinta?

1/7/2013

foto Olycom

Scandalo in vista nel Principato di Monaco, secondo la stampa francese infatti la principessina Charlotte Casiraghi potrebbe essere incinta del suo primo bebè. La provetta amazzone ha saltato già alcune gare ippiche compreso il Monaco International Jumping dove la 27enne ha sfoggiato sospette rotondità.

La giovane di casa Casiraghi, quarta nella linea di successione al trono di Monaco, è legata da due anni ormai con l'attore francese Gad Elmaleh, 42 anni e questa bella storia d'amore potrebbe quindi avere dato i suoi frutti. Il gossip serpeggia ormai da giorni, da quando Charlotte ha smesso di partecipare alle gare equestri, fatto insolito per una brava ed esperta cavallerizza come lei. La giustificazione ufficiale è che la principessina si starebbe riprendendo da una brutta caduta. Quella ufficiosa che sia incinta.



Comparsa in pubblico accanto alla madre Carolina e allo zio Alberto la bella principessa non ha potuto nascondere quella sospetta rotondità del pancino. Charlotte, famosa anche per il suo fisico asciutto e filiforme, ha indossato due mise diverse, e in ambedue i casi le sue forme leggermente arrotondate non sono potute passare inosservate. Per ora nessuna conferma ma il Principato è in allerta.