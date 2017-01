Maria Monsé e la sottile linea fuxia

La showgirl mostra il burroso lato b

1/7/2013

foto Olycom

Il bikini non riesce a contenere le forme esplosive di Maria Monsè. In costume a Torvaianica, l'abbondanza del suo lato b è sottolineata dalla sottile linea fuxia che si insinua maliziosamente tra le rotondità. A rendere ancora più sexy la pelle candida e liscia, tanti piccoli nei. E, a sorpresa, dallo slippino fa capolino un piccolo tatuaggio che, parzialmente celato, incuriosisce e stuzzica.

Un tripudio di forme che ha incantato la spiaggia e che non finisce qui. Maria ha stretto il decolleté in una fascia e, quando si abbassa, lascia ben poco all'immaginazione svelando le forme e la fessura tra i seni. Pure in compagnia della figlia Perla, Maria ammalia con sensualità. Una vera vamp che sfila tra gli ombrelloni come una diva consumata.