Costy Caracciolo, bionda sirena a Cuba

L'ex velina posa e si "snoda" a ponte

1/7/2013

foto Instagram

Mare turchese, spiaggia bianca e un'ex velina mozzafiato come Costanza Caracciolo. L'esplosivo mix è documentato su Instagram e arriva direttamente da Cuba, dove la bionda showgirl è in vacanza relax con il suo Alessandro Fogacci. Costy posa come una diva e l'applauso è d'obbligo.

Prima in mezzo al mare come una sirena, poi sul bagnasciuga mentre elasticamente, come si addice ad una ginnica showgirl, si piega all'indietro e fa il ponte. Poi rieccola seduta davanti ad una tipica casetta del luogo color pastello, le gambe lunghe e sinuose e con il fidanzato mentre sfoggiano il bottino di pesca subacquea: due enormi stelle marine.



Costy è bellissima e solare come la splendida terra di cui è ospite, gradita sicuramente, con quelle curve e quelle forme conturbanti. Una bionda super sexy a Cuba.