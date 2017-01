La Gregoraci presenta il bimbo della Pierelli

Eli in ospedale con in braccio Liam

1/7/2013

foto Twitter

Elisabetta Gregoraci presenta Liam, il secondogenito di Alessandra Pierelli, nato pochi giorni fa. Su Instagram lady Briatore posta un'immagine che la ritrae in ospedale con un piccolo fagottino tra le braccia. Si tratta del bimbo dell'amica, ex di Uomini e Donne ed ex fidanzata storica di Costantino Vitagliano, ora sposata con Fabrizio Baldassarri.

Solo pochi giorni fa Ale cinguettava: “Il principino ancora non si decide” mostrando il suo pancione. Ed ora ecco il “principino”.