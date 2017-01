Michelle Hunziker, che seno esplosivo!

In costume intero sfoggia curve bollenti

1/7/2013

foto LaPresse

Un costume intero sgambato, inguine a vista e vertiginosa scollatura, che lascia intravedere il prosperoso seno... quasi in uscita. Michelle Hunziker a Forte dei Marmi è quasi osé, fisico mozzafiato, pancino in lievitazione e curve perfette.

In mezzo alle onde la splendida showgirl svizzera cerca refrigerio, si bagna, sorride, saluta il suo Tomaso fermo sulla riva e sfoggia gambe sinuose e levigate, un lato B senza alcun segno di cellulite, e un décolleté generosamente lievitato, come il pancino, che cerca di "sfuggire" dalla scollatura del costume. E dal costume, sgambatissimo, sembra in "uscita" anche l'inguine della sexy conduttrice. Un look davvero osè, che i paparazzi non si lasciano sfuggire.



I flash sono tutti per lei, future mamme così sexy sono da immortalare.