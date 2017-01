Melissa Satta, dieci anni dalla prima volta

Su Instagram le foto dei primi servizi fotografici

1/7/2013

foto Instagram

“A Casa dei miei genitori ho appena trovato questa foto! Avevo 16/17 anni uno dei miei primi servizi fotografici” cinguetta una bellissima Melissa Satta. La ex velina, che è stata in Sardegna in vacanza con il fidanzato Kevin Prince Boateng, aggiunge un altro scatto: “Ma dieci anni fa si usava questa frangettina orrenda?” scrive dell'immagine che la ritrae con un viso d'angelo. Bello come oggi. La differenza in 10 anni? Solo il taglio dei capelli.

Seguita da followers in ogni suo spostamento, melissa aggiorna il suo profilo mostrando immagini della sua vacanza mentre dorme con il cagnolino oppure mentre bacia il suo Kevin. Ma a casa ritrova anche vecchie foto che vuole condividere con i fan. Le due con la frangetta sono di dieci anni fa, all'inizio della carriera. La Satta appare fresca, bella, solare come oggi pronta a sorridere all'obiettivo e a catalizzare gli sguardi.