Michelle Hunziker, il pancino lievita

In micro bikini, sexy e... incinta

30/6/2013

foto LaPresse

Il pancino lievita, le curve restano sensuali e incredibilmente sexy. Michelle Hunziker in bikini azzurro trascorre un dolce week end d'attesa con il suo Tomaso Trussardi a Forte dei Marmi e sfoggia le sue forme arrotondate.

Un giro in bicicletta, poi in spiaggia per la sessione tintarella, tra telefonate al cellulare e qualche chiacchiera. Nonostante la gravidanza, la bella Michelle non rinuncia ad un micro bikini, che esalta ancora di più le sue curve sexy e ammorbidite dalla maternità. Completano il look da ragazzina la frangetta sbarazzina e i capelli legati indietro.



La bella showgirl e conduttrice televisiva sembra in perfetta forma e in totale relax. Accanto a lei il rampollo della maison Trussardi è pieno di attenzioni e premure per la sua donna. La coppia ha detto di non voler sapere il sesso del bebè in arrivo, quindi la sorpresa per il nuovo nascituro è assicurata.