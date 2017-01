Alba ancora nel cuore di Lambert

Parietti: "Il primo bacio a Capri"

30/6/2013

foto Tgcom24

"Conservo un ricordo bellissimo di Alba: una donna incredibile, carismatica, passionale...". A parlare di Alba Parietti, a 17 anni dalla fine della loro breve, ma intensa love story, è nientemeno che Cristopher Lambert sul settimanale Il Nuovo. E al telefono con Tgcom24 Alba racconta: “Quel primo bacio a Capri non fu certo da teenager...”

Se l'attore di "Highlander" e "Nirvana", dal 2007 legato felicemente alla splendida attrice francese Sophie Marceau, non dimentica la sua love story con Alba Parietti, durata il tempo di un'estate, anche Alba mantiene gelosamente conservato il ricordo di quella che ancora definisce: "L'estate più intensa, passionale e bella della mia vita".



"Pensare ad Alba per me è molto dolce ancora oggi", dice lui sulle pagine del settimanale Il Nuovo. E, raggiunta telefonicamente da Tgcom24, anche Alba ha solo parole dolcissime per Christopher: "Tra noi fu un vero e proprio colpo di fulmine. Lui era l'uomo che tutte avrebbero voluto e di cui ero innamorata sin da quando avevo 18 anni".



Da Sanremo al set di "Nirvana" il passo fu breve, tra Christopher Lambert e l'allora 35enne Alba Parietti era scoppiata la passione. Ci furono alcune settimane di corteggiamento racconta Alba, poi il primo bacio: "E' successo sulla terrazza della casa di Diego della Valle a Capri, una location che sembrava scelta ad hoc, e non fu un bacio innocente. Niente a che fare con quelli dei teenager, di quegli anni almeno...". Poi fu passione allo stato puro. "Una pericolosa passione", la definisce lei. "Abbiamo convissuto sin dall'inizio, in parte all'Hotel Milan, dove alloggiava lui e in parte da me a Basiglio. Una storia d'amore intensa e passionale all'ennesima potenza. Tra noi c'era un'alchimia perfetta sessualmente e intellettualmente. Eravamo semplicemente compatibili. Fu l'estate più bella e speciale della mia vita".



Ma com'era Christopher Lambert? "Sempre attento, presente, mi chiamava appena poteva dal set, giocava con mio figlio, quando era con me a Basiglio come fosse un bambino anche lui, dolce, amorevole, bellissimo... insomma un Highlander!!".

La love story finì dopo l'estate a Saint Tropez, troppo rumore, troppi paparazzi, troppi titoli da prima pagina. Ci fu una litigata, fioccarono parole forti. La favola era finita.

E dopo di lui? "Ho pagato cara la mia love story, ho pagato cara l'invidia della gente, la fortuna di aver avuto un uomo come lui". Ma "the show must go on". Altri uomini sono "passati", e Alba si è innamorata ancora, Lambert è stato però "l'uomo giusto al momento giusto, perché ne scaturisse "una storia d'amore unica e irripetibile per modalità, tempi e passione", spiega la conduttrice.



E Cristiano De André? "Gli voglio bene, sono molto affezionata a lui, gli ho persino regalato il cappotto di Nirvana di Christopher...ma la nostra è una storia che oscilla tra odio e amore e adesso non so bene in che fase ci troviamo. Una cosa è certa quel cappotto deve tornare al suo proprietario..."

"Di te lui ha detto durante l'ultimo concerto a Milano che sei per lui un "accidenti dorato" ... possiamo dire che è ancora così?

Direi che se glielo domandaste ora forse direbbe che al momento sono solo un accidente... E quel cappotto è meglio che tornai da Christoph!!!"