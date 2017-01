Nicole, profilo social... scottante

La Minetti dispensa consigli in costume

29/6/2013

foto Instagram

Eccola, splendida in posa con le sue curve di profilo in primo piano, sembra Eva nel Paradiso Terrestre, circondata dalla bellezza della natura e baciata da sole. Nicole Minetti su Instagram si lascia ammirare in bikini e lancia un messaggio: "Ure body ure rules don't let society fuck u up.. #curves #food #lovelife #enjoy #eat #train #nostarving".

L'ex consigliera regionale lascia che sia più che altro il suo fisico a parlare. Appoggiata ad una ringhiera con il viso rivolto al cielo e i capelli che le accarezzano la schiena si fa fotografare e il risultato è assai notevole. Le curve delle sue natiche appena coperte, che quasi sembrano disegnate con il compasso, tolgono il fiato, così come le sue gambe muscolose. Poi il seno, abbondante e ben sostenuto dal costume è un'altro spettacolo da non perdere. E poi una breve frase ad accompagnare l'immagine suggerisce di essere se stessi senza farsi troppo coinvolgere dalla società.