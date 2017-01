Antonella Clerici, seno esplosivo in bikini

La conduttrice è in vacanza ad Ansedonia con le sorelle del compagno Eddy

29/6/2013

foto Gente

Forme mediterranee di tutto rispetto per Antonella Clerici che con un costume arancione fluo mette in evidenza un seno davvero esplosivo. Bella e solare la conduttrice si rilassa ad Ansedonia con la piccola Maelle. Mamma e figlia giocano in acqua e con i secchielli, poi si uniscono al resto della famiglia: con loro ci sono infatti la sorella di Antonella, Cristina, e le cognate, Hilde e Marie Martens.

Nella sua dimora estiva in provincia di Grosseto, la bionda conduttrice trascorre le sue vacanze felice e indisturbata con gli affetti più cari, primo tra tutti il suo piccolo grande amore Maelle. La bimba avuta con Eddy sguazza in acque e gioca con il cuginetto Joachim, figlio di una delle sorelle del suo papà. Tra le donne c'è grande sintonia, come dimostrano le immagini di Gente, e la Clerici, senza perdere di vista la sua famiglia, trova pure il tempo per conversare con i bagnanti.



Con una silhouette decisamente sexy, Antonellina sfoggia curve femminili di un certo rilievo. Se il ventre è leggermente accennato e le gambe sode, è in realtà in seno che catalizza l'attenzione. A 49 anni sfoggia un décolleté che farebbe impazzire qualsiasi uomo. Prosperoso e tonico è praticamente incontenibile. Peccato che Eddy, assente in questo allegro raduno, non possa ammirare la sua bella sirenetta!