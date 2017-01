Sara Tommasi tutta nuda nel Fontanone

E su Facebook ancora tanti scatti osé

28/6/2013

foto Facebook

I siparietti a luci rosse sono il suo forte e stavolta Sara Tommasi ha scelto uno stacchetto in stile Anita Ekberg, senza offesa per la grande attrice. La showgirl si è "tuffata" infatti l'altra notte tutta nuda nelle acque del Fontanone del Gianicolo. E su Facebook continua a postare scatti piccanti.

L'ennesima boutade attira flash per l'ex bocconiana, che in compagnia di Nando Colelli ha messo in scena un vero e proprio spettacolino con tanto di paparazzo pronto a scattare la rievocazione di serie B del celebre film felliniano.



Insomma Sara non sa più cosa inventare per farsi notare e se non fosse per Facebook, dove posta i suoi scatti più stuzzicanti, in bikini o in lingerie, sempre al limite dello scandalo social, la povera Tommasi rischierebbe di essere dimenticata per sempre. Invece per ora di lei si parla ancora, se non fosse altro per le sue provocazioni e trasgressioni a luci rosse.