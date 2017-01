Raffaella Fico seduce in rosso

Un po' Jessica Rabbit, un po' Eva con la mela del peccato

28/6/2013

foto Instagram

La neomamma Raffaella Fico gioca a fare la vamp. La showgirl, per i suoi ammiratori sui social network, sceglie il colore della passione. In un vestito rosso, lungo e attillato, mette in evidenza le sue forme e ricorda la sensualissima Jessica Rabbit. Una profonda scollatura scopre il decolleté in un gioco di vedo non vedo accattivante.

Aggressiva e provocante, Raffaella tinge di rosso anche le labbra e sottolinea gli occhi con un trucco da gattina. Una vera ammaliatrice che, in un altro scatto, gioca a fare Eva tenendo in mano la mela del peccato mentre ammicca fasciata in pizzo rosso. La Fico sceglie le tonalità della fiamma ardente anche per le mise più sportive: con un cappellino da baseball e labbra di un rubino acceso dimostra che essere mamma l'ha resa ancora più sexy.