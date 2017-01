William e Kate, le scommesse sul royal baby

Sarà femmina e si chiamerà Alexandra

28/6/2013

foto Ap/Lapresse

Sarà femmina, si chiamerà presumibilmente Alexandra e Kate Middleton si sottoporrà quasi certamente ad un cesareo, tra il 13 e il 14 luglio, ma non è escluso addirittura un parto per la fine di giugno. Sul bebè reale fioccano le scommesse e i bookmaker d'Oltremanica si scatenano.

Il toto-nome vede Alexandra al primo posto ma non si escludono scelte "classiche" legate alla tradizione di famiglia come Elizabeth (la bisnonna) o Diana. Se fosse maschio però si chiamerà quasi sicuramente George. Secondo i bookie poi il parto di Kate Middleton avverrà con un cesareo e il peso del royal bebè si aggirerà sui 3 Kg. E via così con congetture e previsioni difficilmente verificabili.



Le prime immagini in esclusiva se le aggiudicherà il magazine "Hello" e la prima apparizione in tv sarà con il programma della BBC "The One Show". Nel futuro del royal baby, figlio dei duchi di Cambridge, ci saranno poi l'università di Sant’Andrews di Edimburgo e una specializzazione in storia dell’arte o in storia. Trovare lavoro con una laurea così "astratta" non sarà facile... ma presumibilmente l'erede al trono britannico non avrà molto bisogno di lavorare.