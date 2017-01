Le vip "hot" cercano refrigerio

Sotto la doccia o a mollo sfoggiano curve sexy

28/6/2013

foto Olycom

L'estate fa le bizze, ma le vip sono già surriscaldate. Eccole mentre cercano refrigerio sotto docce bollenti o a mollo in piscina. Dalla sexy modella Claudia Romani alla bella pallavolista Veronica Angeloni, passando per Anna Safroncik che galleggia a pelo d'acqua.

Regine della doccia hot sono sempre loro Alessandra Sorcinelli e Barbara Guerra. Sulle loro curve conturbanti l'acqua scorre suscitando brividi erotici. Super sexy è l'esplosiva Danni Park Dempsey, componente del gruppo delle Towie, mentre si rinfresca all'aperto sotto il sole di Ibiza. Forme seducenti e toniche per la bellissima pallavolista Veronica Angeloni, che in piscina cerca refrigerio sotto la doccia.



Anna Safroncik invece ha scelto l'ammollo e galleggia a pelo d'acqua. Brigitta Boccoli si è tolta il reggiseno per rinfrescarsi un po' e si accontenta di una bottiglietta d'acqua in mancanza di una doccia, mentre Nina Moric fa la sirena in una grotta naturale sotto un getto d'acqua che sgorga dalla roccia e seduce con le sue prorompenti curve l'ormai ex fidanzato Matteo Bobbi. Quando si dice refrigeri davvero... bollenti.