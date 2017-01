Emma Marrone, esplosiva a Formentera

La cantante in vacanza da sola

27/6/2013

foto LaPresse

Curve strepitose e abbondanti e seno prosperoso in fase esplosiva dal reggiseno a fascia. Ecco gli scatti sexy delle vacanze di Emma Marrone a Formentera. Sole, mare e divertimento a dispetto dei gossip maligni che la vogliono in crisi con Marco Bocci.

Curva tra le onde, mentre gioca con un bambino di un'amica la bionda cantante offre ai flash una visione bollente del suo décolleté e del suo lato B ben tornito.

Dopo aver smentito su Twitter le voci di un presunto tradimento dell'attore di Squadra Antimafia, pizzicato a baciare un'altra a Roma, mentre lei era a Formentera, Emma è più "scatenata" che mai nel difendere la sua relazione con Bocci: "Una coppia, per essere tale, deve stare sempre insieme: bisogna farsi fotografare abbracciati a ogni ora, altrimenti è crisi”, commenta al Corriere della Sera, ribadendo la sua "autonomia" e quella del neo-fidanzato: "Lavoriamo e abbiamo amicizie che frequentiamo a volte insieme, a volte da soli".



Lei le sue amicizie se le è godute da sola sull'isola dei vip, dove è andata in squad con la sua assistente Francesca e ha sfoggiato le sue forme generose in mare, lui nella Capitale si è arrangiato come ha potuto, uscendo con qualche amica...