Sabrina Salerno è esplosiva al mare

Prende il sole facendo intravedere il seno abbondante

27/6/2013

foto Twitter

Le forme procaci di Sabrina Salerno fanno ancora girare la testa. In una foto in costume, che la bella mora ha postato su Twitter, sfoggia un decolleté contenuto a stento da un triangolo a righe. In un altro scatto, mostra le gambe tornite che fanno capolino da una gonna cortissima, La carica erotica e le forme sono rimaste le stesse di quando, negli anni Ottanta, monopolizzava l'immaginario erotico maschile.

Sabrina, a 45 anni, è una leonessa ancora ruggente. La sua sensualità è sempre stata una delle chiavi del suo successo come quando incantava i maschietti ancheggiando in uno striminzito bikini bianco nel video di "Boys". Si mostrava in un audace completo intimo in pizzo nero, invece, nei panni dell'infedele moglie del capo nel film "Fratelli d'Italia", pellicola in cui faceva letteralmente impazzire un imbranato Jerry Calà.