Cassano, dolce papà... innamorato

Con Carolina e i figli è un uomo felice

27/6/2013

foto Novella 2000

In campo è irascibile, scontroso e un po' arrogante, in spiaggia con la sua Carolina Marcialis e i piccoli Christopher e Lionel Antonio Cassano è un padre e un marito pieno di attenzioni, che non resiste alla sua bella compagna, di cui sembra pazzo d'amore, e ai suoi bambini, trasformandosi in un tenero e dolce giocherellone.

A Punta Ala in vacanza la famiglia Cassano si diverte tra giochi da spiaggia e in mare, come mostrano gli scatti di Novella 2000. Se sul campo da calcio la stagione si è conclusa con un mezzo disastro personale, oltre che di squadra, su quello affettivo Fantantonio colleziona successi uno dopo l'altro. Una compagna, l'ex pallavolista Carolina Marcialis, 22 anni, di cui pare innamorato pazzo e con cui ha da poco festeggiato tre anni di matrimonio, e due bambini, nati a due anni di distanza l'uno dall'altro, che lo riempiono di gioia.



Adesso il calciatore avrebbe solo bisogno di una carica in più anche in campo, ma di questo si parlerà solo tra un po' di settimane, per ora Cassano si gode la sua bella famiglia e sembra davvero sereno.