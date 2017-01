Simona Ventura... "morbida" in trikini

E con il suo Gerò al mare è pazza d'amore

27/6/2013

foto Novella 2000

Sfoggia un trikini con spacchi laterali arditissimi, dai quali fanno capolino curve “ammorbidite” e una chioma rossa ramata. E con il suo Gerò Simona Ventura, in pausa relax in Sardegna, sembra molto felice. I due si esibiscono in un siparietto hot a base di baci e tenerezze acquatiche.

Il loro amore sembra più solido che mai e dopo tre anni di fidanzamento ufficiale per SuperSimo, 48 anni e Gian Gerolamo Carraro, anche lui 48enne, mancano solo i fiori d'arancio. "Ora sono serena, perché penso che avremo una vecchiaia da condividere insieme. E la serenità è quello a cui noi donne aspiriamo ad una certa età".



E così, quasi alla soglia dei cinquanta, Simona ha deciso di dedicarsi il più possibile a costruire la sua serenità, soprattutto in famiglia. A Porto Cervo i due sono l'immagine della coppia "innamorata", come si vede negli scatti di Novella 2000, mano nella mano sul bagnasciuga e poi avvinghiati in mezzo al mare. SuperSimo è in splendida forma, anche se le curve appaiono inevitabilmente ammorbidite dall'età che avanza e forse, dalla serenità raggiunta.. A Gerò piacciono così e la passione tra loro sembra ancora alle stelle. Sì, adesso manca davvero solo l'altare.