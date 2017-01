Antonella Mosetti hot: "Sesso al primo posto"

Passionalità alle stelle con Matteo Guazzo

27/6/2013

foto Chi

Eros alle stelle per Antonella Mosetti e il suo nuovo amore Matteo Guazzo, bomber della Salernitana. I due, in vacanza a Sharm El Sheikh hanno posato per un servizio fotografico a tinte forti per "Chi". Abbarbicati su uno scoglio, seminudi e con i corpi appiccicati, con lui che, preso dalla foga, sprimaccia il sedere della bella Antonella. La showgirl dichiara: "Il sesso in una coppia viene al primo posto".

Istantanee al cardiopalma - In un altro scatto hot, la Mosetti è in topless e il suo aitante e tatuatissimo Matteo è dietro di lei e le copre il seno con le sue mani possenti. A, quanto pare, Antonella si sta riprendendo il tempo perso. Infatti, dichiara: "Dopo Aldo per nove mesi ho praticato l'astinenza sessuale". La Mosetti è estasiata dell'intesa sessuale con il suo nuovo compagno: "Tra noi c'è un'alchimia bestiale. Inutile fare i finti perbenisti: il sesso in una coppia viene al primo posto. Il sesso è fondamentale. Sempre". Ma all'intesa erotica, si affiancano i progetti per un futuro insieme: "Matteo è l'uomo con cui farò un altro figlio". Guazzo, presente all'intervista, ha aggiunto: "Confermo. L'idea di fare un figlio con Antonella è concreta".