Belen, sfila in shorts tra i negozi

La Rodriguez supersexy a Milano

27/6/2013

foto Olycom

Shorts, minigonna o look da sfilata. Comunque si vesta Belen è sempre uno spettacolo da seguire passo a passo. E così eccola per le vie di Milano, insieme a Stefano De Martino, impegnata in una sessione di shopping tra le boutique del centro seguita dai paparazzi. La Rodriguez esce di casa con un paio di pantaloncini molto sexy che lasciano completamente scoperte le gambe e l'obiettivo non la perde di vista un attimo.

Sempre accompagnata dal suo Stefano, Belen esce di casa con le gambe nude e molto sensuali. Gira per boutique, seria e affascinante, poi risale in auto e si fa portare a casa dall'autista. Una vera sexy lady, avvezza alle compere griffate, ma sempre intrigante con il suo look a metà tra il ricercato e il trasandato, e comunque sempre volutamente bollente. Minigonna che sia è pantaloncini molto corti, la showgirl argentina attira i flash che la seguono durante la sua giornata fuori casa. E per chi si è perso qualche scatto, ci pensa Belen a mostrare le immagini sui suoi profili social.