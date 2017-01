Rosy Dilettuso mostra i tattoo fronte e retro

Shopping a Milano... a vita bassa

26/6/2013

foto Twitter

Il grosso tatuaggio sull'inguine fa capolino dalla vita bassa dei pantaloni, dietro eccone comparire un altro sul fondoschiena. Sotto la canottiera, niente reggiseno. Rosy Dilettuso fa shopping a Milano e sfoggia i suoi lati migliori. Una vera Pupa!

Su Twitter intanto la sexy showgirl posta uno scatto in bikini con le spalline del reggiseno legate davanti e décolleté in fuoriuscita. E dal micro slip ecco spuntare l'angelo tatuato. L'estate è proprio la sua stagione e Rosy ogni anno sfrutta al meglio l'effetto provocazione, mettendo in mostra le sue grazie ed esprimendo tutte le sue capacità seduttive. Anche mentre fa shopping con i suoi cagnolini.



L'ex Pupa ama stare sotto i riflettori, meglio se con poca stoffa addosso.