Violante Placido in riva al mare con il pancione

L'attrice si rilassa in vacanza a Porto Ercole con il compagno Massimiliano D'Epiro

26/6/2013

foto Diva e Donna

Pancione in primo piano per Violante Placido che a Porto Ercole passeggia in acqua abbracciata al suo compagno, il regista Massimiliano D'Epiro. In attesa del suo primo figlio, l'attrice evidenzia forme già molto morbide e altrettanto sexy. Seno abbondante e ventre pronunciato per una gravidanza già avanzata che renderà nonno Michele Placido.

Dopo una lunga storia d'amore con il collega Fabio Troiano e una, più breve, con il musicista Alessandro Gabini, Violante ha trovato la serenità in amore solo tra le braccia di Massimiliano con il quale si è sentita pronta per mettere su famiglia. Pizzicati da Diva e Donna nel mare dell'Argentario, i due cercano un po' di refrigerio senza staccarsi mai un attimo. Poi la coppia si sposta fuori dall'acqua per sdraiarsi sul bagnasciuga. La Placido, in trikini è sempre bellissima anche con qualche chiletto in più. E D'Epiro non resiste alle sue curve...