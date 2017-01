Antonio Conte, luna di miele in Polinesia

Per l'allenatore della Juventus e la moglie Elisabetta relax in un resort di lusso

26/6/2013

foto Chi

Nella splendida cornice di Bora Bora l'allenatore della Juventus, Antonio Conte e la moglie Elisabetta si godono come due piccioncini una romantica luna di miele. Dopo le sontuose nozze, celebrate lo scorso 10 giugno, la coppia si è regalata un soggiorno di lusso in Polinesia senza Vittoria, la figlia di cinque anni. Tra palme, acqua cristallina e lunghi bagni, i due non si risparmiano baci e coccole.

Fisico al top per Antonio e la neo sposa che in riva al mare passeggiano, scattano foto e si scambiano sguardi d'intesa. L'allenatore Bianconero, forte della vittoria dello scudetto non ha pensieri per la testa se non la volontà di trascorrere qualche giorno in totale relax con la sua dolce metà, come dimostrano le immagini di Chi. All'InterContinental resort and Thalasso-Spa Conte, con un cappello di paglia in testa, e la Muscarello con un bikini sgambato, si intrattengono in riva al mare e poi sui lettini dove si accomodano per lasciarsi baciare dal sole.