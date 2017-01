Vieri-Canalis, che ex al bacio!

Beccati insieme al ristorante a Milano

26/6/2013

foto Instagram

Elisabetta Canalis e Christian Vieri di nuovo insieme. Si ritrovano allo stesso tavolo per cenare in compagnia di amici e si salutano baciandosi, come mostrano le foto di Chi. Ma non sono i soli ex che hanno ritrovato l'amicizia dopo la fine dell'amore. Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti continuano a frequentarsi per il bene di Mia, come pure grande amicizia c'è con Simone Inzaghi, da cui Alessia ha avuto il primogenito.

Ci sono Anna Falchi e Denny Montesi, dopo l'addio burrascoso, è tornata la pace e i due condividono con grande responsabilità la figlioletta che hanno avuto insieme. Coppie che si sono dette addio ma che sono rimaste in ottimi rapporti anche quelle formate da Samantha De Grenet e Luca Barbato e ancora Irene Pivetti e Alberto Brambilla. Legame d'amicizia consolidato anche per Mara Venier e Jerry Calà o Alba Parietti e Giuseppe Lanza di Scalea. E che dire di Federica Pellegrini e Filippo Magnini? Pochi giorni dopo la fine della loro storia sono andati insieme a vedere una partita e subito hanno fatto pensare a un riavvicinamento, presto smentito. “Non si può restare amici?”, hanno detto i diretti interessati.