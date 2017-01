Kate Moss senza mutande

La modella mostra le parti intime

25/6/2013

foto Olycom

Trasgredire non è mai stato un suo problema. Provocare neppure. Specie quando si tratta di mostrare nudità. Ma stavolta Kate Moss ha voluto proprio osare. In pelliccia bianca, canottiera grigia e stivali in camoscio alti, la sexy top 40enne ha dimenticato a casa slip e reggiseno, sfoggiando irriverentemente le sue parti intime.

La modella inglese è stata immortalata sulle strade di Gloucester Road mentre si recava sul set di uno shooting fotografico. Niente reggiseno, sotto la canotta trasparente e niente mutandine. Spudorata e irriverente la Moss non è sembrata per nulla turbata dalla dimenticanza "piccante" di tutta la biancheria intima.



Si può proprio dire che... la top ha indossato le prime cose che le sono capitate! Una vera e propria star a cui ogni capriccio e ogni trasgressione viene perdonata. I flash non si sono persi il siparietto bollente, che ha raccolto un'orda di fan e ammiratori nella strada londinese. Obiettivo raggiunto. Anche oggi si parlerà di lei.