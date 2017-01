Emma, bikini social e torna single

Intanto Marco Bocci bacia un'altra

25/6/2013

foto Facebook

“E come promesso... mi sono vendicata per voi! Baci a tutti” cinguetta Emma Marrone dalla spiaggia postando sul suo profilo Facebook l'immagine in bikini a fascia. Già qualche giorno fa la cantante aveva salutato i followers con una foto distesa al sole. Ora è sul bagnasciuga in gran forma. Ma secondo il settimanale Oggi la sua storia d'amore è già chiusa. Come anticipato sul web da SocialChannel.it Marco Bocci è stato beccato con un'altra.

Sensuale e affascinante Emma si fotografa in bikini dalla spiaggia e mostra il suo corpo stretto in un bikini a fascia. I followers applaudono e restano incollati al web in attesa di nuovi post. Ma soprattutto in attesa di notizie sulla storia d'amore di Emma. Secondo Oggi sarebbe già finita con Marco Bocci. L'attore è stato beccato a baciare un'altra. Dopo essersi allontanati insieme, i due entrano nel portone di un palazzo poco distante, da cui l’attore di Romanzo criminale e Squadra Antimafia viene visto uscire, da solo, alle 2.40 del mattino.