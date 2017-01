Il lato fetish di Nicole Minetti

Mini abito con cerniera... invitante

25/6/2013

foto Instagram

Quella cerniera davanti è proprio "invitante" e Nicole Minetti gioca sull'effetto piccante dell'autoscatto. Inguainata in un mini dress in pelle nera stretto in vita, con chiusura a zip anteriore e vertiginosa scollatura l'ex consigliera regionale sa come intrigare i suoi followers.

Il décolleté prosperoso della bella Nicole quasi esplode dall'abitino, la cerniera è leggermente slacciata e accende le fantasie più erotiche. Poi rieccola, sempre su Instagram, con un vestitino bianco, corpetto trasparente senza reggiseno e capezzoli in vista.



L'ex consigliera, più aggressiva che mai, si prepara per una nottata all'insegna della seduzione e del divertimento. Nicole è infatti stata ospite in un locale a Rovetta, in Val Seriana, la Discoteca Life Club. Il cachet? 100 euro per ogni minuto di apparizione e lei, assediata dai fan e dai orde di ragazzini e non, curiosi di vedere dal vivo "com'è questa Minetti", sul palco c'è rimasta quasi tre quarti d'ora. Abbronzatissima, sexy e astuta a farsi ammirare e invidiare dalle giovinette, che di lei ben poco sanno. Ma chi è questa Minetti? Non importa, certo è una che sa far parlare di sé.