Angeloni, sexy lato B in piscina

Fisico al top per la pallavolista in vacanza in Toscana

25/6/2013

foto Olycom

Momenti di relax per la pallavolista Veronica Angeloni che si sollazza in piscina con un bikini bianco decisamente audace. Dal fisico scultoreo l'atleta sfoggia curve ad alto tasso erotico: magnetiche quelle del suo lato B appena coperto da uno slip arrotolato tra le natiche. Chioma bionda, corpo da 10 e lode e sorriso contagioso hanno conquistato in passato Mario Balotelli e Bobo Vieri. Di recente le hanno attribuito un flirt con Primo Reggiani.

Dopo aver trascorso un inverno in Russia come schiacciatrice nel Volejbol’nyj Klub Zareč’e Odincovo, Veronica è tornata in Toscana per godersi un'estate bollente. Tra tuffi in piscina e al mare, la pallavolista non perde tempo tanto da esibire a fine giugno un'abbronzatura a dir poco invidiabile capace di esaltare ancora di più la perfezione del suo corpo. Al suo fianco c'è un gruppo ristretto di amici con cui ride e scherza, ma nessuno di particolarmente intimo. Forse è in attesa di essere raggiunta da Reggiani, con cui, si vocifera, abbia intrapreso una relazione. Intanto continua a far sognare i suoi ex. A quanto pare, infatti, Vieri dopo averla rivista, sembra sia tornato all'attacco, senza troppe speranze.