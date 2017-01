Ops, mi è sgusciato fuori il seno!

Incidenti sexy e capezzoli in vista per Rusic, Parodi...

25/6/2013

Una mossa azzardata, un gesto involontario e et voilà il seno sguscia fuori. E mentre le star cercano di risistemare la loro “mercanzia” in tempi record, i flash dei paparazzi hanno già immortalato il siparietto hot. Da Rita Rusic alla compagna di Nek, passando per Cristina Parodi e Jennifer Nicole Lee ecco le vip che devono fare i conti con un bikini birichino o un abito troppo scollato...

Più il malfunzionamento del reggiseno è involontario e migliore è l'effetto piccante. Come per la bella Patrizia, moglie di Nek, a cui un capezzolo sguscia fuori allegramente dal micro bikini. E in mezzo al mare, curve sulle onde, anche le conturbanti Claudia Jordan e Jennifer Nicole Lee offrono una visione hot del loro prosperoso décolleté.



Rita Rusic, sdraiata sul lettino a prendere il sole con il suo toyboy, dovrà stare molto attenta a non scottare il suo seno... al vento. Incidente sul set per la sexy Miranda Kerr che resta completamente “a nudo” dall'ombelico in su. E poi ancora Kate Upton, Doutzen Krous e Cristina Parodi... Una sfilata di vip, che stuzzicano la nostra fantasia!