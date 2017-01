Carolina Marconi, ecco i cornini portafortuna

Seno incontenibile per l'ex gieffina in vacanza nelle isole pontine

24/6/2013

foto Twitter

Ammicca davanti all'obiettivo proprio come un anno fa l'ex gieffina Carolina Marconi. Con lo stesso costume, lo stesso fisico bombastico e nello stesso luogo, la bellissima cantante venezuelana mostra le sue esuberanti forme mentre si gode il sole delle isole pontine. In primo piano un seno incontenibile, ventre piatto e gambe toniche. Lei sorride felice.

Occhi da felino e movenze sensuali, è così che la Marconi si presenta su Twitter con la sua canzone estiva Patatina. Ma c'è di più... Carolina si lascia immortalare in una calda giornata di fine giugno in costume ed è davvero hot. Un fisico al top e un bikini striminzito rendono lo scatto davvero stuzzicante. Non passano inosservati quei cornini azzurri che pendono dallo slip e si agitano ad ogni passo della showgirl. Che le portino davvero fortuna?