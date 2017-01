Elena sensuale in reggiseno e slip

Biancheria intima per coprirsi (ma non troppo)

24/6/2013

foto Instagram

Se d'estate, tra le vip nostrane, scatta la gara a chi mostra di più, Elena Santarelli, invece, si copre (ma solo di biancheria intima). Il vedo non vedo è un gioco intrigante che Elena conduce con maestria. Con i toni del rosso e piccoli pois bianchi, la Santarelli svela un animo giocoso e ammicca a una sensualità adolescenziale. Il classico bianco fa risaltare la sua carnagione dorata e mette in evidenza il suo fisico scultoreo.

La showgirl è molto attiva sui social network e ha postato su Instagram le immagini scattate per la campagna Infiore. La statuaria Elena a volte si diverte a mostrare piccole imperfezioni fisiche ma, in questo caso, lascia tutti senza fiato. Contadina sexy, indossa l'intimo bianco con un cappello di paglia a falde larghe mentre posa con il fotografo Dario Plozzer. Ma ai fan Elena riserva delle "chicche" come la foto in bigodoni prima degli scatti e quella da struccata alla fine del servizio fotografico.