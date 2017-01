Belen, mamma da... palestra

La showgirl al centro di una polemica

24/6/2013

foto Facebook

Completino da palestra e curve mozzafiato. Belen posta l'ennesimo autoscatto "ginnico" e scoppia la polemica. Alcuni commenti sono lapidari: "Pensa a tuo figlio invece di occuparti della tua linea". La showgirl risponde a tono e senza peli sulla lingua: "Non permetto che nessuno mi giudichi come mamma perché decido di andare in palestra. Allora cari amici, chi ha voglia di rompere... è invitato a spostare il proprio culo da un'altra parte!"

Belen si è proprio arrabbiata stavolta. I commenti al vetriolo su come la bella argentina impiega il suo tempo libero, da quando è nato Santiago, non si contano. Non ultimo quello di Rosita Celentano, che l'ha definita una "mamma incosciente" per aver portato il piccolo di appena due mesi alla sua sfilata. Ma è la passione della showgirl per cyclette, vogatori e bilancieri a dare sui nervi a molti suoi followers. Così ogni volta che Belen posta uno scatto dalla palestra le malignità fioccano gratuite. Pregi e difetti del social network. Una mamma che si rispetti sta con il suo bambino e non si dedica a scolpire le proprie curve. Questo il lapidario giudizio dei... più invidiosi. Perché naturalmente il popolo di Belen conta soprattutto ammiratori e fan, che subito hanno preso le sue difese.



Lei però non ha bisogno di nessuno e le sue ragioni le esprime da sola,senza badare al tono e alle parole: "Per la cronaca mi auguro con tutto il cuore che i soliti cretini che scrivono cattiverie per divertirsi possano trovare qualcos'altro da fare di più costruttivo nella vita. Questa è una pagina leggera con argomenti leggeri ( penso sia abbastanza chiaro), e quindi nn permetto che nessuno mi giudichi come mamma perché decido di andare in palestra. Allora cari amici, chi ha voglia di rompere... gli equilibri del buonumore che compaiono qui dentro, è invitato a spostare il proprio culo da un'altra parte!.......con amor Belen". Poi eccola di nuovo in un altro scatto in terrazza mentre si gode il sole milanese: "In mancanza del mare", scrive a ribadire che lei fa quello che le pare, senza badare ai giudizi velenosi della gente.