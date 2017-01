Federica Nargi sirena a Cuba

Cartoline social in bikini sexy

24/6/2013

foto Instagram

"Paradiso", cinguetta Federica Nargi da Cuba ed eccola in versione sirena sexy mentre posa sulla spiaggia. L'ex velina romana รจ in vacanza con il suo fidanzato Alessandro Matri e appare in tutto il suo splendore, curve strepitose e pose da diva.

La bellissima modella romana si gode le sue meravigliose vacanze fuori dai circuiti vip "alla Formentera", dove invece si sta divertendo l'attuale velina Giulia Calcaterra.



Giochi d'acqua con un delfino, pose sinuose in riva al mare sulla spiaggia deserta, due enormi stelle marine in mano e un album di foto davvero imperdibili: "Fantastico" scrive Federica. Una fuga d'amore con il suo Alessandro, che merita di essere condivisa sul social.