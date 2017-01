Sotto il vestito delle vip... niente

Gonne che si alzano e sederi che si scoprono

24/6/2013

foto Ap/Lapresse

A volte si tratta di un'ardita scelta stilistica, altre volte è colpa di un incidente sexy, altre ancora è un'accavallatura di gambe troppo hot, ma spesso le vip finiscono per restare con il sedere all'aria. E allora l'obiettivo dei flash fa diventare pubblico ciò che c'è di più intimo. E' capitato a Claudia Romani in questi giorni sulla spiaggia di Miami, a Reese Whiterspoon per strada, a Britney Spears e a Nina Moric.

Quella di Gywneth Paltrow alla prima di Iron Man è una “smutandata” voluta, visto che l'attrice ha scelto una mise trasparente sul fondoschiena proprio per risaltare il fatto di non avere biancheria intima.



La Romani, invece, ha sfoggiato sul bagnasciuga della Florida un lato B a tutto tondo scoperto dall'abito copricostume troppo corto. Incidente sexy quello accorso a Reese Whiterspoon che per colpa di una folata di vento che le ha fatto sollevare la gonna si è ritrovata mezza nuda per strada. E poi ci sono Britney Spears, Nina Moric e molte altre belle scoperte.