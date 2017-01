Raffaella Fico: "Pia esulta ai gol di Mario"

La showgirl si confessa a Gente in sexy bikini

23/6/2013

foto Gente

Da quando è mamma, giura, Raffaella Fico si sente "più femmina". E in effetti il suo sex appeal esplode dal bikini mozzafiato che la bella showgirl napoletana sfoggia in un servizio fotografico per "Gente" con la sua piccola Pia, vezzosa con un costumino rosa. I rapporti con Mario Balotelli sono sempre distanti e Raffaella confessa: "La nostra bambina esulta quando fa gol".



"Pia è così piccola eppure sembra capire - racconta Raffaella - In questi giorni, durante le partite della Confederations Cup ci sediamo sul divano, la prendo tra le braccia e le mostro il suo papà mentre gioca. Quando Mario Balotelli segna un gol? Si agita tutta, forse perché sente tanto rumore. E io esulto perché ci porta in vantaggio. Io guardo l’Italia, tifo per la squadra. Balotelli è un campione, non si discute. E se fa il suo dovere, va bene". Con SuperMario però i rapporti sono sempre tesi: "Nessuno sviluppo. Ha avuto più volte la possibilità di fare il test, ma non si è presentato. Credo che Mario viva in un mondo tutto suo di cui penso che Pia non faccia parte, nemmeno con il pensiero. Come è possibile alzarsi al mattino, coricarsi la sera, rimuovendo di avere una figlia? Sono delusa, arrabbiata ma anche incredula per quanta indifferenza graviti attorno alla bimba". Nonostante tutto però Raffaella pensa al lato positivo di tutta questa storia: "Gli dico grazie. Per avermi fatto il regalo più grande, Pia. E gli dirò grazie ancora di più quando deciderà di assumersi le sue responsabilità di uomo e di padre. Pia ha bisogno anche di lui".