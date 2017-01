Claudia Galanti, che bellezza in bicicletta!

La showgirl sexy in mini-short per le vie di Milano

22/6/2013

foto Olycom

Short cortissimi che mettono in mostra le gambe lunghissime e abbronzate, canotta e giubbino corto, non abbastanza per coprire le curve sinuose. Claudia Galanti è una bellezza in bicicletta e per fare shopping nel quadrilatero della moda a Milano sceglie le due ruote. Dopo Parigi, Cannes, Ibiza e Miami, la bella showgirl è di nuovo sotto la Madonnina per la fashion-week maschile. Davvero uno sballo.

Trentadue anni appena compiuti, mamma di due figli, Claudia si tiene in forma con molta palestra e una dieta sanissima. Anche se agli eventi mondani, non disdegna mai un buon bicchiere di vino bianco. D'altronde, con un fisico così, qualche "vizietto" deve pur concederselo. Lei che è sempre sexy, anche appena sveglia, con coda di cavallo, pochissimo trucco e minishort da palestra che omaggiano il lato B da incorniciare. Ai maligni che non apprezzano le sue mise e il modo di vivere replica, su Instagram, con una frase di Beyoncé: "Sono ovunque, sono ricca. E allora?".