Sexy e single, ecco le vip da "accasare"

Da Nina Moric ad Alessia Marcuzzi, le bellezze che vanno in vacanza da sole

22/6/2013

foto Instagram

Bellissime e senza legami, per loro si prospetta un'estate all'insegna del divertimento e dei flirt in riva al mare. Chi sarà la prima a farsi pizzicare dai paparazzi? Forse Nina Moric, fresca di rottura dal pilota Matteo Bobbi, o Raffaella Fico, che mette in mostra un romantico davanzale. Ma ad attirare l'attenzione del gossip ci sono anche Elisabetta Canalis, Alessia Marcuzzi, Nicole Minetti, Federica Pellegrini ed Eleonora Pedron.



Nell'attesa del principe azzurro l'ex consigliera Nicole Minetti si rilassa in spiaggia a Rimini, sfoggiando un bikini mozzafiato, mentre Raffaella Fico si prepara alla sua prima estate da mamma mettendo in mostra il davanzale pieno di cuori dalla sua casa di Napoli. Vacanze da mamma anche per Alessia Marcuzzi, che se la gode a Formentera con il figlio Tommaso.



Fisico al top per Elisabetta Canalis, ospite alle sfilate fioretine di Pitti Uomo, e per Federica Pellegrini, che dopo la rottura con Filippo Magnini si concentra sui Mondiali di Barcellona. Vacanze da single anche per Eleonora Pedron, dopo 8 anni d'amore con Max Biaggi. Chi si fidanzerà per prima?