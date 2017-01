Sara Tommasi in bikini... sobrio

E su Facebook i soliti scatti piccanti

21/6/2013

foto Facebook

"Voglia di mare", scrive Sara Tommasi postando il suo primo scatto in bikini dell'estate. Un due pezzi a righine bianche e blu, per una foto insolitamente sobria rispetto a quelle precedenti, dove la showgirl appare seminuda o in lingerie con "il davanzale più bello del mondo".

Così commenta l'ex bocconiana un autoscatto in intimo e qualche foto prima in un eccesso di narcisismo scrive: "Buongiorno dalla divina bellezza" e ancora, con un linguaggio poco aulico: "C...o come sono fi.a" mentre si fotografa senza veli. Insomma se c'è un problema di cui non soffre la Tommasi è sicuramente la disistima.



La showgirl aggiorna di continuo il suo social network con scatti che la ritraggono nelle situazioni più disparate, meglio se senza veli o in pose ammiccanti e bollenti. Il suo intento resta sempre e solo quello di provocare e attirare l'attenzione. Per farlo utilizza i suoi personali strumenti, gli unici con i quali ancora può sperare di far parlare di sé.