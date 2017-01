Raffaella Fico, bikini di cuori

La ex di Balotelli appare dimagrita

21/6/2013

foto Twitter

Manda baci all'obiettivo e posa in bikini per un autoscatto glamour a Napoli, dove vive con la piccola Pia. Raffaella Fico risponde alla fidanzata di Mario Balotelli, Fanny Neguesha che posta foto social dei suoi bikini, con immagini altrettanto focose in due pezzi. Pare però che la neomamma abbia perso un po' di curve e il suo davanzale sia dimagrito...

Durante la recente sfilata in costume aveva mostrato un fisico perfetto. Eppure su Instagram e Twitter la showgirl preferisce immortalare soltanto il suo décolleté lasciando all'immaginazione dei followers tutto il resto. Una mossa maliziosa per rispondere alle immagini piccanti della Neguesha che negli ultimi giorni ha inviato foto in bikini succinti?