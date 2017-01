Nicole Minetti allo scoperto per i fan

Bikini mozzafiato che nasconde pochi centimetri di pelle

21/6/2013

foto Instagram

Nicole Minetti festeggia i centomila seguaci su Instagram regalando ai fan una posa da sirenetta sdraiata sul bagnasciuga. Nicole ha scelto un bikini nero per far risaltare abbronzatura e silhouette. Il prosperoso decolleté è contenuto a fatica da un succinto triangolo. C'è il numero 100 scritto sulla sabbia e, per una volta, la Minetti sceglie di stare in secondo piano.

L'ex consigliere regionale, si rilassa sulla spiaggia dallo stress dei processi e non dimentica mai i suoi ammiratori postando scatti privati e sempre maliziosi sui social network. In un'altra immagine fa vedere le mani con le unghie laccate di nero e commenta scrivendo in inglese: "Smalto nero per una pecora nera". Ma, sebbene si vanti del carattere ribelle, Nicole, non dimentica la famiglia. Si trova, infatti, in Romagna circondata dai parenti. Chissà che l'affetto del focolare domestico non le faccia dimenticare la recente rottura con il rapper dei Club Dogo Gué Pequeno.