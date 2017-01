Il lato B dei Rita Rusic "cede"

In bikini a Miami l'imprenditrice è comunque super sexy

21/6/2013

foto LaPresse

Bikini giallo, curve invidiabili, ma primi cedimenti sul lato B. Rita Rusic, 53 anni, riappare sulla spiaggia di Miami per l'ennesima sessione tintarella mostrando i primi segni di "debolezze" dell'età. Ma per la bella imprenditrice croata, di casa in Florida, valgono lo stesso i complimenti per la forma perfetta.

In una serie di scatti precedenti i paparazzi avevano voluto cogliere le imperfezioni sul ventre dell'ex moglie di Cecchi Gori, pelle che "si lascia andare" e pieghe da rilasciamento.



Questa volta i flash si sono concentrati sul lato B. Ancora tonico, ben tornito, ma con evidenti segni di cellulite. Ad una bellezza senza età come Rita glielo si può perdonare. Miss Rusic è ugualmente promossa a pieni voti anche alla prova costume 2013.