Fanny è la pantera nera delle wags

La più sexy sugli spalti è la fidanzata di Balotelli

20/6/2013

foto LaPresse

Brune, bionde, dai tratti orientali o dalla pelle color ebano. Tutte bellissime le wags italiane e seguire gli azzurri in trasferta a Rio de Janeiro è un piacere anche per le inquadrature degli spalti. Tifosissime, alcune indossano la maglia del compagno come Fanny Neguesha che mostra orgogliosa il numero 9 del fidanzato Mario Balotelli ma annoda la maglia sotto i seni per scoprire il suo addome piatto.

Alena Seredova è sempre accanto a Buffon per sostenerlo nelle sfide calcistiche e, anche questa volta, è volata in Brasile. A seguire le imprese sportive della nostra Nazionale c'è Alice Bregoli, bionda bellezza moglie di Gilardino. Si distingue con i suoi tratti orientali, la conduttrice taiwanese Silvia Hsieh che ha da poco partorito il terzo figlio di Alessandro Diamanti. Non mancano neanche Roberta Sinopoli, moglie di Claudio Marchisio, e Cristina De Pin, fidanzata di Riccardo Montolivo.