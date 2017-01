Eva Herzigova, neo mamma tris al top

Prova costume con dieci e lode

20/6/2013

foto Splash News

La classe... per una top, non è acqua e Eva Herzigova è la prova vivente. La modella, 40 anni, che ha dato alla luce il suo terzo figlio ad aprile, sfoggia già un fisico invidiabile. E in un bikini anni '50, su una barca a Taormina, è più bella che mai.

La splendida top model ha ritrovato una forma perfetta in soli tre mesi e con il compagno Gregorio Marsiaj si gode una piccola vacanza in Italia. La scelta di un due pezzi nero con mutandine-pancera e i rotolini di pelle in evidenza sui fianchi lasciano comunque pensare che anche lei è umana.



Qualcosa da nascondere c'è sicuramente e la pancera serve a contenere il naturale rilasciamento post gravidanza. La Herzigova però non solo ha 40 anni, ma ha partorito ben tre volte, il suo fisico quindi è decisamente da applauso e la neo mammina supera a pieni voti la prova costume.