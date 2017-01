Valentino Rossi sbanda per le curve di Linda Morselli

Il Dottore si consola barca con la sexy fidanzata

20/6/2013

foto Novella 2000

Le curve sexy della sua fidanzata Linda Morselli lo fanno "sbandare" forse più di quelle dei circuiti di Moto GP, dove, nell'ultimo periodo, Valentino Rossi non sta raccogliendo grandi successi. Sul suo lussuosissimo yacht in mezzo al mare, il "Dottore" si consola così con la sua bella moretta. Con lei la vittoria è garantita.

Pessimo momento per Vale in pista, ma in amore almeno tutto sembra andare a gonfie vele. La sua love story con Linda dura ormai da più di un anno, lei lo segue ad ogni gara e adesso i due si sono ritagliati un week end tutto per loro al largo delle coste dell'Adriatico, da innamorati.



Sullo splendido e lussuosissimo yacht di Rossi, il Titilla II, 18 metri di barca da nababbi, Linda prende il sole e come una gattina cerca di attirare l'attenzione del suo campione sfoggiando le sue curve mozzafiato, che l'hanno portata alla ribalta nel 2006 come Miss Eleganza durante le finali di Miss Italia. Lui si gode le sensuali forme della fidanzata e si concede un po' di relax, prima della prossima gara.